SACI Falabella stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SACI Falabella präsentierte am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 94,00 CLP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 77,00 CLP erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,74 Prozent auf 3 349,01 Milliarden CLP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3 137,66 Milliarden CLP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at