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13.08.2026 06:31:29
SACI Falabella zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
SACI Falabella lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 121,00 CLP beziffert, während im Vorjahresquartal 145,00 CLP je Aktie in den Büchern standen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3 493,33 Milliarden CLP umgesetzt, gegenüber 3 187,08 Milliarden CLP im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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