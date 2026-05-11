Sack Lunch Productions präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sack Lunch Productions hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal hat Sack Lunch Productions 0,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at