Sack Lunch Productions präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sack Lunch Productions hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Sack Lunch Productions hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at