Sacyr Vallehermoso mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sacyr Vallehermoso hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,05 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,040 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1,34 Milliarden EUR gegenüber 1,17 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at