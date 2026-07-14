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14.07.2026 06:31:29
SADAMATSU öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SADAMATSU hat sich am 13.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 7,13 JPY gegenüber 9,74 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Das vergangene Quartal hat SADAMATSU mit einem Umsatz von insgesamt 2,51 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 15,18 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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