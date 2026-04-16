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16.04.2026 06:31:29
SADAMATSU: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
SADAMATSU hat am 13.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 37,53 JPY. Im Vorjahresviertel waren 45,57 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SADAMATSU im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,92 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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