14.01.2026 06:31:28
SADAMATSU zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
SADAMATSU präsentierte am 13.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 24,37 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -22,290 JPY je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 2,05 Milliarden JPY, gegenüber 2,08 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,20 Prozent präsentiert.
