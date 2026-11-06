Sadbhav Engineering: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sadbhav Engineering ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sadbhav Engineering die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,59 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 INR je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 2,27 Milliarden INR, gegenüber 2,50 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,29 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at