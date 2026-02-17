|
17.02.2026 06:31:28
Sadbhav Engineering stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sadbhav Engineering hat am 14.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,23 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,560 INR erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 2,30 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 4,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sadbhav Engineering 2,40 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
