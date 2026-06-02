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02.06.2026 06:31:29
Sadbhav Engineering: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Sadbhav Engineering hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 4,73 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sadbhav Engineering -9,010 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,71 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 6,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,90 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,53 INR beziffert, während im Vorjahr -11,040 INR je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahr hat Sadbhav Engineering im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 6,15 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,73 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 10,36 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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