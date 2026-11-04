Sadbhav Infrastructure Projects gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sadbhav Infrastructure Projects hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,32 INR, nach 0,300 INR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,02 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,81 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at