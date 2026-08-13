Sadbhav Infrastructure Projects legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sadbhav Infrastructure Projects veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,340 INR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,00 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,86 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at