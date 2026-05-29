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29.05.2026 06:31:29
Sadbhav Infrastructure Projects stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sadbhav Infrastructure Projects hat am 27.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 1,90 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sadbhav Infrastructure Projects noch ein Gewinn pro Aktie von -2,440 INR in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,97 Prozent auf 2,02 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,00 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,560 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sadbhav Infrastructure Projects ein EPS von -2,130 INR in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Sadbhav Infrastructure Projects im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,75 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 7,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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