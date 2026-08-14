Saddle Ranch Media: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Saddle Ranch Media hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Saddle Ranch Media im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 400 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at