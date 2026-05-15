Saddle Ranch Media: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Saddle Ranch Media hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Saddle Ranch Media in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 50,0 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at