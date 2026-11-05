Saddle Ranch Media legte Quartalsergebnis vor

Saddle Ranch Media hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das vergangene Quartal hat Saddle Ranch Media mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 100 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at