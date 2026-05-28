Sadhana Nitro Chem: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sadhana Nitro Chem präsentierte am 26.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,78 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sadhana Nitro Chem ein EPS von 0,030 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 91,1 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 81,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 494,7 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,010 INR. Im Vorjahr hatten 0,070 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 69,88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 496,70 Millionen INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,65 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at