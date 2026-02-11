Sadhana Nitro Chem gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sadhana Nitro Chem hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,76 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,080 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 97,6 Millionen INR – eine Minderung von 73,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 371,0 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at