Sadhana Nitro Chem hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sadhana Nitro Chem hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das vergangene Quartal hat Sadhana Nitro Chem mit einem Umsatz von insgesamt 427,5 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 1483,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at