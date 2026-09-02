CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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02.09.2026 19:08:08
Sadiq Khan fined over untaxed car falsely registered in his name
London mayor’s office says he is ‘victim of a scam’ after conviction under fast-track system where magistrates can decide outcomes in secondsSadiq Khan’s office has revealed he was the victim of a scam that led to him being fined for failing to tax a car that did not belong to him.The London mayor was found guilty last month under a system of “conveyor-belt justice”, in which magistrates decide on hundreds of cases a day, sometimes spending less than a minute on each. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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