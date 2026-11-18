Muscle Maker Aktie
WKN DE: A2PWWD / ISIN: US6273331073
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18.11.2026 13:02:29
Sadot Group Inc. Q3 Loss Narrows
(RTTNews) - Sadot Group Inc. (SDOT) released Loss for third quarter of -$3.002 million
The company's bottom line came in at -$3.002 million, or -$2.29 per share. This compares with -$15.18 million, or -$347.60 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 1532.4% to $4.440 million from $0.272 million last year.
Sadot Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$3.002 Mln. vs. -$15.18 Mln. last year. -EPS: -$2.29 vs. -$347.60 last year. -Revenue: $4.440 Mln vs. $0.272 Mln last year.
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