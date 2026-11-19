Sadot Group hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,29 USD. Im Vorjahresquartal hatten -348,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 4,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at