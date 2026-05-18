Sadot Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sadot Group hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,67 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at