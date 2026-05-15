SAEHWA IMC gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SAEHWA IMC hat am 14.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 17,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -48,000 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat SAEHWA IMC im vergangenen Quartal 27,01 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAEHWA IMC 19,99 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at