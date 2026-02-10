|
10.02.2026 06:31:29
SAEHWA IMC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
SAEHWA IMC präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 94,47 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -342,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 81,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,49 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,41 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -226,380 KRW. Im Vorjahr waren -185,000 KRW je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 80,19 Milliarden KRW gegenüber 62,57 Milliarden KRW im Vorjahr ausgewiesen.
