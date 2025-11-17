SAEHWA IMC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SAEHWA IMC hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 34,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAEHWA IMC -7,000 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,93 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,47 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at