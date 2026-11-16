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16.11.2026 06:31:29
SAEHWA IMC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
SAEHWA IMC hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1156,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAEHWA IMC -340,000 KRW je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAEHWA IMC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,02 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 19,93 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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