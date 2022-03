SAES Getters SPA Azdi Risp non conv stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SAES Getters SPA Azdi Risp non conv hat am 14.03.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,79 Prozent auf 53,1 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,785 EUR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei SAES Getters SPA Azdi Risp non conv ein Gewinn pro Aktie von 0,284 EUR in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 188,95 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 168,70 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,724 EUR sowie einen Umsatz von 185,70 Millionen EUR belaufen.

Redaktion finanzen.at