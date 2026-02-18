SAF-HOLLAND Aktie
WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001
|Vorläufige Zahlen
|
18.02.2026 12:32:38
SAF-HOLLAND-Aktie dennoch stärker: Rückläufige Zahlen 2025
Der Umsatz von SAF-HOLLAND sank im vergangenen Jahr auf Basis vorläufiger Zahlen um knapp acht Prozent auf gut 1,73 Milliarden Euro. Dies lag im Rahmen des zuletzt Anfang November gesenkten Ausblicks und der Erwartungen von Analysten. Ohne Währungs- und Akquisitionseffekte verringerte sich der Umsatz um rund sieben Prozent.
Das bereinigt Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sackte um fast 14 Prozent auf rund 164 Millionen Euro ab. Die bereinigte operative Marge gab um 0,6 Prozentpunkte auf 9,5 Prozent nach. Dabei belasteten höhere Restrukturierungsaufwendungen sowie negative Währungseffekte. Dem standen Kosteneinsparungen, ein höherer Anteil des margenstarken Ersatzteilgeschäfts am Umsatz sowie Synergieeffekte aus der Integration der im April 2025 komplett übernommenen Haldex gegenüber.
In dem von deutlich schwächeren Erstausrüstungsmärkten geprägten, schwierigen Geschäftsumfeld sei es durch
konsequentes Kostenmanagement, die gezielte Anpassung der Strukturen sowie den weiter steigenden Anteil
des konjunkturunabhängigeren Ersatzteilgeschäfts gelungen, die Profitabilität auf einem soliden Niveau
zu sichern, sagte Unternehmenschef Alexander Geis laut Mitteilung. "Auf dieser Grundlage sehen wir uns gut positioniert, um Chancen im Markt zu nutzen."
Die vollständigen Zahlen sowie die Jahresziele für 2026 und den Dividendenvorschlag will SAF-HOLLAND am 19. März veröffentlichen. Auch wenn es noch keine Jahresziele gibt, reagierten Anleger auf die aktuellen Eckdaten positiv.
Die SAF-HOLLAND-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,25 Prozent fester bei 19,08 Euro. Seit Jahresbeginn hat sie rund ein Viertel an Wert gewonnen.
/err/mne/mis
BESSENBACH (dpa-AFX)
