SAF-HOLLAND Aktie
WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001
|Prognose
|
05.11.2026 08:37:38
SAF-HOLLAND-Aktie: Erwartungsgemäßes Plus stützt Jahresausblick
Der Umsatz sei in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um etwas mehr als neun Prozent auf knapp 457 Millionen Euro gestiegen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen SAF-HOLLAND am Donnerstag in Bessenbach mit. Damit zog der Erlös in den ersten neun Monaten um rund vier Prozent auf 1,36 Milliarden Euro an. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um knapp acht Prozent auf 130 Millionen Euro. Umsatz und Ergebnis fielen im Rahmen der Erwartungen aus. Konzernchef Alexander Geis bestätigte zudem die Prognose für das laufende Jahr.
/zb/stk
BESSENBACH (dpa-AFX)
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