SAF-HOLLAND-Aktie legt zu: Jahresziele nach gutem Quartal erhöht

So soll der Konzernumsatz im Gesamtjahr nun leicht über 2 Milliarden Euro liegen, wie SAF-HOLLAND am Dienstag in Bessenbach mitteilte. Bisher hatte das Management das obere Ende der Prognosespanne von 1,8 bis 1,95 Milliarden ins Auge gefasst. Die um Sondereffekte bereinigte Marge vor Zinsen und Steuern dürfte bis zu 9 Prozent betragen. Bisher standen 7,5 bis 8,5 Prozent im Plan.

Im zweiten Quartal stieg der Erlös laut vorläufigen Zahlen vor allem dank einer Übernahme um 37,7 Prozent auf 555,7 Millionen Euro. Aus eigener Kraft ohne Währungseffekte und Übernahmen wären es 11,4 Prozent Wachstum gewesen. Der operative Gewinn lag bei 50,8 Millionen Euro, nach 31,2 Millionen Euro im Vorjahr. Die entsprechende Marge betrug 9,1 Prozent. Damit seien die wesentlichen Finanzziffern etwas besser ausgefallen als von Analysten erwartet, hieß es vom Unternehmen. Den detaillierten Halbjahresbericht legt das Unternehmen am 10. August vor.

Die SAF-HOLLAND-Aktie zieht via XETRA zeitweise um 2,17 Prozent auf 12,73 Euro an.

/men/nas

BESSENBACH (dpa-AFX)