SAF-Holland senkt nur sechs Wochen nach Zahlenvorlage Jahresprognose - Aktie rutscht ab

Wegen der "sich weiter eintrübenden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen" senkte das Unternehmen am Montagabend seine Umsatzprognose für 2019 auf 1,26 bis 1,3 Milliarden Euro entsprechend einer Veränderung zum Vorjahr um null bis minus drei Prozent. Noch Anfang August hatte SAF-Holland das Ziel eines Wachstums um vier bis fünf Prozent bekräftigt. Die bereinigte Ebit-Marge (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) soll 2019 nun bei 6,0 bis 6,5 Prozent liegen (bisher: 7-8).

Die Analyseergebnisse zeigten eine deutliche Abweichung gegenüber den entsprechenden Planzahlen, hieß es in der Mitteilung weiter insbesondere mit Blick auf Europa, China und Indien. Neben der weiteren Eintrübung der Rahmenbedingungen machte SAF-Holland auch die anhaltenden weltweiten

Handelsauseinandersetzungen und die damit verbundene Marktentwicklung für

Trucks und Trailer verantwortlich. Das im Zeitraum Januar bis August 2019 gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum deutlich verbesserte Ergebnis der Region Amerika habe die niedrigeren Ergebnisbeiträge der sonstigen Regionen nur noch leicht kompensieren können.

Mangels positiver Konjunktur- und Marktsignale sei mit einer Fortsetzung der negativen Entwicklung bis zum Jahresende zu rechnen. Zusätzlich rechnet das Unternehmen mit weiteren Abschreibungen im China-Geschäft.

Die Prognose für das kommende Jahr strich SAF-Holland ersatzlos. Eine neue soll mit der Veröffentlichung der endgültigen Zahlen für 2019 veröffentlicht werden.

So reagiert die SAF-Holland-Aktie

Die Prognosesenkung hat die Aktien von SAF-Holland am Dienstagmorgen scher gebeutelt: Via Xetra sackten die Papiere des Lkw-Zulieferers zuletzt um 22,33 Prozent auf 6,98 Euro ab - das tiefste Niveau seit Juli 2013.

Analyst Alexander Wahl vom Investmenthaus Mainfirst sieht für die Markterwartungen an das bereinigte operative Ergebnis auf Basis der neuen Unternehmensziele nun einen Korrekturbedarf von 17 Prozent. Schaue man auf den schwachen Auftragseingang und maue Wirtschaftsindikatoren, werde sich der Gegenwind wohl in den kommenden Quartalen noch verschärfen, so der Experte.

Er bleibt auch für JOST Werke und Knorr-Bremse skeptisch.

LUXEMBURG (dpa-AFX)