SAF Tehnika AS gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SAF Tehnika AS ließ sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SAF Tehnika AS die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

SAF Tehnika AS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,92 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 EUR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,5 Millionen EUR – ein Plus von 120,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAF Tehnika AS 7,0 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at