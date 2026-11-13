SAF Tehnika AS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SAF Tehnika AS gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,230 EUR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 17,0 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 117,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at