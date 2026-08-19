Safa Bank Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Safa Bank Registered hat am 16.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Safa Bank Registered einen Umsatz von 3,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at