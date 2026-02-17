17.02.2026 06:31:28

Safa Bank Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Safa Bank Registered hat am 15.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 4,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,040 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Safa Bank Registered -0,130 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat Safa Bank Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 14,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14,70 Millionen USD. Im Vorjahr waren 17,15 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

