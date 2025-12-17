Safa Bank Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Safa Bank Registered äußerte sich am 15.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Safa Bank Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,6 Millionen USD im Vergleich zu 4,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

