Safari Industries (India) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Safari Industries (India) veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,58 INR gegenüber 6,07 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 5,34 Milliarden INR gegenüber 4,58 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

