Safari Industries (India) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Safari Industries (India) veröffentlichte am 19.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7,65 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,69 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Safari Industries (India) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,73 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 4,21 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 34,27 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 29,24 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 15,55 Prozent auf 20,47 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 17,72 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at