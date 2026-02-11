Safari Industries (India) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Safari Industries (India) gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,72 INR gegenüber 6,37 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Safari Industries (India) im vergangenen Quartal 5,12 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Safari Industries (India) 4,43 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at