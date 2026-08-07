Safari Industries (India) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Safari Industries (India) präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Safari Industries (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9,75 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10,33 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 5,89 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,28 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at