Safe and Green Development vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Safe and Green Development lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Safe and Green Development -2,490 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4300 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Safe and Green Development einen Umsatz von 0,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at