Safe at Sea AB gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Safe at Sea AB hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,030 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 69,17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,6 Millionen SEK umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,090 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,060 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 20,42 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 7,73 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 22,13 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
