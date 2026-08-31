Safe at Sea AB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Safe at Sea AB veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Safe at Sea AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 SEK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 8,1 Millionen SEK gegenüber 5,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at