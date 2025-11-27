Safe Bulkers: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Safe Bulkers hat am 25.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,15 USD gegenüber 0,220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 73,1 Millionen USD, gegenüber 75,9 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,74 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at