Safe Bulkers hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Safe Bulkers stellte am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 USD, nach 0,160 USD im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,51 Prozent auf 72,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 71,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,300 USD. Im Vorjahr waren 0,830 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,37 Prozent auf 275,74 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 307,63 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at