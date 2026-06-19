Safe Bulkers legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Safe Bulkers ließ sich am 17.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Safe Bulkers die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,60 Prozent auf 74,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 64,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at