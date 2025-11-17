Safe Green gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Safe Green veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 12,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Safe Green ein Ergebnis je Aktie von -113,920 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Safe Green 1,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 40,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at