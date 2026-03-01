Safe Aktie

Safe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.03.2026 00:04:34

Safe-haven yen and Swiss franc gain as weekend Iran strikes unnerve markets

Trading was thin late on Sunday European time, but deals in major currency pairs can set the toneWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Safe

mehr Nachrichten